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В «Ахмате» рассказали, где команда проведёт зимние сборы

В «Ахмате» рассказали, где команда проведёт зимние сборы
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Пресс-служба грозненского «Ахмата» рассказала, где команда проведёт зимние сборы.

Команда с юга России проведёт все свои три сбора в Турции. Первый сбор пройдёт с 10 по 22 января. Второй – с 27 января по 7 февраля, а третий – с 12 по 21 февраля.

При этом «Ахмат» планирует сыграть восемь товарищеских матчей. Уже два соперника грозненцев известны. Это «Алания» и «Краснодар-2».

Напомним, команда начинала сезон МИР Российской Премьер-Лиги под руководством Сергея Ташуева, однако в августе 64-летнего специалиста отправили в отставку. Вместо него начал руководить командой Мирослав Ромащенко.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ грозненцы располагаются в зоне стыковых матчей, на 13-м месте с 17 очками.

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