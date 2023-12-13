Владислав Радимов оценил «Краснодар» в первой части сезона РПЛ

Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов оценил «Краснодар» в первой части сезона МИР Российской Премьер-Лиги.

«Открытие чемпионата. Не самая яркая игра, но есть результат. Многие матчи вытягивали на флажке. Джон Кордоба — лучший нападающий чемпионата, умеет всё, просто мощь! Трио в полузащите оптимальное, очень сильная связка! Алонсо мощно цементирует сзади. Сафонов перестал чудить и добавил уверенности. Всё это — слагаемые заслуженного первого места.

Хорошо, что есть конкуренция! Ну и нельзя промолчать про болельщиков. Галицкий долго и упорно занимался формированием и работой с болельщиками, и вот результат — отличная посещаемость, яркая и эмоциональная поддержка на родных трибунах.

Лучший матч: «Краснодар» — ЦСКА (1:0)», — написал Радимов в социальной сети.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» является лидером чемпионата с 38 очками.