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«Ред Булл Зальцбург» — «Бенфика»: Ди Мария забил прямым ударом с углового

«Ред Булл Зальцбург» — «Бенфика»: Ди Мария забил прямым ударом с углового
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В эти минуты проходит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются австрийский «Ред Булл Зальцбург» и португальская «Бенфика». Команды играют на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)» в Зальцбурге (Австрия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Группа D. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
1 : 3
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Ди Мария – 32'     0:2 Раф. Силва – 45+1'     1:2 Сучич – 57'     1:3 Кабрал – 90+2'    

На 32-й минуте аргентинский полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария забил гол прямым ударом со штрафного, сделав счёт 1:0. На момент написания новости идёт 61-я минута, счёт 2:1 в пользу португальской команды.

Фото: Скриншот трансляции матча «Ред Булл Зальцбург» — «Бенфика»

После пяти сыгранных туров группового этапа Лиги чемпионов в активе «Бенфики» было одно очко, команда идёт на последнем месте в группе D. «Ред Булл Зальцбург» набрал четыре очка и расположился на третьем месте.

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