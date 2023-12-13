«Ред Булл Зальцбург» — «Бенфика»: Ди Мария забил прямым ударом с углового

В эти минуты проходит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются австрийский «Ред Булл Зальцбург» и португальская «Бенфика». Команды играют на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)» в Зальцбурге (Австрия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.

На 32-й минуте аргентинский полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария забил гол прямым ударом со штрафного, сделав счёт 1:0. На момент написания новости идёт 61-я минута, счёт 2:1 в пользу португальской команды.

Фото: Скриншот трансляции матча «Ред Булл Зальцбург» — «Бенфика»

После пяти сыгранных туров группового этапа Лиги чемпионов в активе «Бенфики» было одно очко, команда идёт на последнем месте в группе D. «Ред Булл Зальцбург» набрал четыре очка и расположился на третьем месте.