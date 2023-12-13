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Шансы на чемпионство в РПЛ у «Спартака» и ЦСКА меньше 1%

Шансы на чемпионство в РПЛ у «Спартака» и ЦСКА меньше 1%
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Шансы на чемпионство в МИР Российской Премьер-Лиге у московских «Спартака» и ЦСКА стали меньше 1%, сообщает Opta Sports.

Если ещё в начале декабря шансы на чемпионство у ЦСКА составляли 2,7%, то сейчас шансы армейцев – 0,8%. При этом у «Спартака» раньше этот показатель составлял 0,5%, а сейчас красно-белые могут выиграть чемпионат России при 0,4%.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте с 30 очками. Московский ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на восьмой позиции с 28 очками.

Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками, а его ближайшие преследователи – это «Зенит» (36) и «Динамо» (32), а далее располагается «Локомотив» (31).

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