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Манчестер Юнайтед — Бавария. Прямая трансляция
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Команда Тухеля в третий раз подряд обыграла «МЮ» на «Олд Траффорд» в ЛЧ

Команда Тухеля в третий раз подряд обыграла «МЮ» на «Олд Траффорд» в ЛЧ
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«Бавария» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла на выезде «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель в третий раз подряд обыграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов на чужом поле.

50-летний Тухель ранее тренировал «Челси», «ПСЖ» и дортмундскую «Боруссию». В «Баварии» специалист работает с марта 2023 года, когда занял вакантное место после увольнения Юлиана Нагельсмана.

«Бавария» вышла из своей группы с первого места. Помимо «Манчестер Юнайтед», в ней были «Галатасарай» и «Копенганен». Отметим, что мюнхенская команда в последний раз брала трофей Лиги чемпионов в 2020 году.

Фанаты «Баварии» оскорбили игроков «Ман Юнайтед». Видеоролик:

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