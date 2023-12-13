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«МЮ» проиграл «Баварии» в Лиге чемпионов в третий раз подряд

«МЮ» проиграл «Баварии» в Лиге чемпионов в третий раз подряд
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Поражение английского «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) стало третьим подряд в играх с немецким клубом в Лиге чемпионов.

Предыдущие две встречи также завершились победами немцев. В матче 1-го тура группового этапа между этими командами победу со счётом 4:3 одержали мюнхенцы. Ещё одно поражение «Манчестер Юнайтед» состоялось в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2013/2014. Тогда «Бавария» одержала победу со счётом 3:1.

Напомним, во вторник, 12 декабря, состоялся матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Манчестер Юнайтед» и немецкая «Бавария». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.

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