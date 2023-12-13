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Определились первые участники плей-офф Лиги Европы, занявшие третьи места в группе ЛЧ

Определились первые участники плей-офф Лиги Европы, занявшие третьи места в группе ЛЧ
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Сегодня определились первые участники весенней части Лиги Европы, которые заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов.

По результатам матчей вторника место в первом раунде плей-офф Лиги Европы себе обеспечил турецкий «Галатасарай», французский «Ланс», португальская «Брага» и португальская «Бенфика». Отметим, что клуб из Португалии заработал право сыграть в Лиги Европы благодаря голу бразильца Артуро Кабрала на 90+2-й минуте матча с «Ред Булл Зальцбург».

Также третье место в своей группе занял нидерландский «Фейеноорд», однако свой последний матч в Лиги чемпионов команда проведёт в среду, 13 декабря.

Ещё три участника первого раунда плей-офф Лиги Европы станут известны после матчей заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоятся в среду, 13 декабря.

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