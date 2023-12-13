«МЮ» впервые с сезона-2005/2006 занял последнее место в группе ЛЧ

«Манчестер Юнайтед», проигравший мюнхенской «Баварии» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, вылетел из турнира, заняв в своей группе четвёртое место. В последний раз английская команда заканчивала групповой этап Лиги чемпионов на четвёртом месте в сезоне-2005/2006.

В том сезоне команда Алекса Фергюсона заняла последнее место в группе с «Вильярреалом», «Бенфикой» и «Лиллем». Однако «Манчестер Юнайтед» уже в 2008 году выиграл главный клубный трофей, а в следующем сезоне дошёл до финала.

Сейчас командой руководит нидерландец Эрик тен Хаг. В одной группе с «Манчестер Юнайтед» находились «Бавария», «Копенганен» и «Галатасарай».

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом. Видеоролик: