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Мадридский «Реал» вырвал победу в конце матча с «Унионом»

Сегодня, 12 декабря, проходил матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались берлинский «Унион» и мадридский «Реал». Игра проходил на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступал Раде Обренович (Словения). Игра началась в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 2:2. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте Лука Модрич не реализовал 11-метровый удар. Вратарь немецкой команды Фредерик Рённов отбил пенальти ногой.

На 45+2-й минуте Кевин Фолланд реализовал выход один на один.

На 61-й минуте Родриго на правом фланге улизнул от защитника, мягко навесил к линии вратарской, где Хоселу выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в створ.

На 72-й минуте Фран Гарсия забежал по левому флангу, от лицевой здорово закрутил на ближний угол вратарской, где Хоселу опередил защитника и головой отправил мяч в створ.

На 85-й минуте Кристофер Триммель отыграл к линии штрафной площади на Аисса Лайдуни, а набежавший Алекс Крал сильно вколотил мяч в дальний угол.

На 89-й минуте Джуд Беллингем получил мяч на левом фланге, из борьбы с двумя соперниками выполнил заброс к линии штрафной площади, откуда Даниэль Себальос вогнал мяч в дальний угол.

После шести сыгранных матчей «Реал» Мадрид на первой строчке с 18 очками. «Унион» находится последнем месте с двумя очками.