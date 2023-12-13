«Манчестер Юнайтед» в третий раз за восемь лет не попал в плей-офф Лиги чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» проиграл мюнхенской «Баварии» и вылетел из турнира. Английская команда в третий раз за восемь лет не вышла в плей-офф главного европейского клубного турнира.

Ранее с «Манчестер Юнайтед» это случалось в сезоне-2015/2016 и сезоне-2020/2021. В последний раз манкунианцы играли в финале Лиги чемпионов в 2011 году, когда проиграли «Барселоне». Тогда главным тренером команды был Алекс Фергюсон, который завершил тренерскую карьеру в мае 2013 года.

«Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем». В плей-офф Лиги чемпионов вышли «Бавария» и «Копенгаген». Датская команда вышла в плей-офф ЛЧ впервые с сезона-2010/2011.