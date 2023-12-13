«Унион» — «Реал» Мадрид: экс-игрок «Спартака» Крал сравнял счёт, но испанцы вышли вперёд

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Сегодня, 12 декабря, проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются берлинский «Унион» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступает Раде Обренович (Словения). Игра началась в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте Лука Модрич не реализовал 11-метровый удар. Вратарь немецкой команды Фредерик Рённов отбил пенальти ногой.

На 45+2-й минуте Кевин Фолланд вывел хозяев вперёд.

На 61-й минуте Родриго на правом фланге улизнул от защитника, мягко навесил к линии вратарской, где Хоселу выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в створ.

На 72-й минуте Фран Гарсия забежал по левому флангу, от лицевой здорово закрутил на ближний угол вратарской, где Хоселу опередил защитника и головой отправил мяч в створ.

На 85-й минуте Кристофер Триммель отыграл к линии штрафной площади на Аисса Лайдуни, а набежавший Алекс Крал сильно вколотил мяч в дальний угол.