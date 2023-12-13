«Реал Сосьедад» впервые в истории занял первое место в группе ЛЧ

Испанский «Реал Сосьедад» сыграл вничью в гостях с «Интером» (0:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Это позволило клубу из Сан-Себастьяна занять итоговое первое место в квартете D.

«Реал Сосьедад» второй раз выходит из группы ЛЧ. В прошлый раз испанскому клубу это удавалось в сезоне-2003/2004, когда команда заняла второе место в группе D, набрав девять очков. Первую позицию в квартете тогда занял «Ювентус» с 13 очками.

Всего же клуб из Сан-Себастьяна в третий раз принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Ещё в одном случае он занял четвёртое место в своём квартете. В сезоне-2013/2014 «Реал Сосьедад» оказался последним в группе A с одним очком. Выше тогда расположились «Манчестер Юнайтед» (14 очков), «Байер» (10) и донецкий «Шахтёр» (8).