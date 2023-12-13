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Опубликована статистика Арсена Захаряна в матче с «Интером» в Лиге чемпионов

12 декабря состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались миланский «Интер» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступал Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Игра началась в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 0:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на матч в стартовом составе своей команды и провёл на поле 76 минут.

Итоговая статистика Захаряна: 37 касаний мяча (одно в штрафной соперника), один заблокированный удар, 24 точные передачи из 26, один отбор и семь потерь владения.

После шести сыгранных матчей «Реал Сосьедад» располагается на первой строчке с 12 очками. «Интер» находится на втором месте с таким же количеством очков. Команды продолжат свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов.