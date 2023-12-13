«Реал Сосьедад» впервые в истории прошёл групповой этап ЛЧ без поражений

«Реал Сосьедад» примет участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Испанская команда впервые в истории прошла групповой этап Лиги чемпионов без поражений. Подопечные Иманоля Альгуасиля заняли первое место в группе D, набрав 12 очков. «Реал Сосьедад» одержал три победы и три раза сыграл вничью.

Напомним, «Реал Сосьедад» во второй раз в своей истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Всего же клуб из Сан-Себастьяна в третий раз принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

12 декабря состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались миланский «Интер» и испанский «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Матч закончился со счётом 0:0. «Интер» также продолжит свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов.