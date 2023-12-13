«Манчестер Юнайтед» во второй раз стал последним в группе ЛЧ, для АПЛ это четвёртый случай

«Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Баварии» со счётом 0:1 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда набрала четыре очка и заняла четвёртое место в квартете A позади «Баварии» (16 очков), «Копенгагена» (8) и «Галатасарая» (5).

Это четвёртый случай, когда английский клуб занял последнее место в группе ЛЧ, сообщает Opta Sports. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд для клубов из АПЛ по пропущенным голам за групповой этап Лиги чемпионов (15).

В прошлом «МЮ» один раз занимал последнее место в группе ЛЧ. В сезоне-2005/2006 он набрал шесть очков и оказался последним в квартете D позади «Вильярреала», «Бенфики» и «Лилля».

Также четвёртое место в квартетах занимали два других английских клуба. «Блэкберн Роверс» набрал пять очков и оказался последним в квартете B в сезоне-1995/1996 позади московского «Спартака», «Легии» и «Русенборга».

«Манчестер Сити» занял четвёртое место в группе D в сезоне-2012/2013. Английский клуб набрал только три очка и оказался позади дортмундской «Боруссии», «Реала» и «Аякса».