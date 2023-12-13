Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» во второй раз стал последним в группе ЛЧ, для АПЛ это четвёртый случай

«Манчестер Юнайтед» во второй раз стал последним в группе ЛЧ, для АПЛ это четвёртый случай
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Баварии» со счётом 0:1 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда набрала четыре очка и заняла четвёртое место в квартете A позади «Баварии» (16 очков), «Копенгагена» (8) и «Галатасарая» (5).

Это четвёртый случай, когда английский клуб занял последнее место в группе ЛЧ, сообщает Opta Sports. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд для клубов из АПЛ по пропущенным голам за групповой этап Лиги чемпионов (15).

В прошлом «МЮ» один раз занимал последнее место в группе ЛЧ. В сезоне-2005/2006 он набрал шесть очков и оказался последним в квартете D позади «Вильярреала», «Бенфики» и «Лилля».

Также четвёртое место в квартетах занимали два других английских клуба. «Блэкберн Роверс» набрал пять очков и оказался последним в квартете B в сезоне-1995/1996 позади московского «Спартака», «Легии» и «Русенборга».

«Манчестер Сити» занял четвёртое место в группе D в сезоне-2012/2013. Английский клуб набрал только три очка и оказался позади дортмундской «Боруссии», «Реала» и «Аякса».

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» так не проваливался 18 лет. Команда безвольно вылетела из еврокубков
«Манчестер Юнайтед» так не проваливался 18 лет. Команда безвольно вылетела из еврокубков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android