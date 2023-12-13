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«Интер» впервые при Индзаги прошёл групповой этап ЛЧ без поражений

«Интер» впервые при Индзаги прошёл групповой этап ЛЧ без поражений
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Миланский «Интер» сыграл вничью с испанским «Реалом Сосьедад» (0:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2023/2024. Этот результат позволил итальянскому клубу завершить свои выступления в квартете D без поражений. «Интер» одержал три победы и трижды сыграл вничью, заняв второе место в группе позади «Реала Сосьедад».

Миланцы в третий раз выступали в групповом этапе ЛЧ, с тех пор как команду возглавил Симоне Индзаги. В сезоне-2021/2022 «Интер» вышел в 1/8 финала со второго места, имея на счету два поражения от «Реала». В сезоне-2022/2023 ситуация повторилась, но на этот раз два поражения в группе итальянской команде нанесла «Бавария».

В сезоне-2020/2021 Индзаги тренировал «Лацио» и тогда команда вышла из группы ЛЧ со второго места без поражений.

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