«Реал Сосьедад» ни разу в истории не обыгрывал итальянский клуб в ЛЧ

12 декабря состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались миланский «Интер» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступал Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Матч закончился со счётом 0:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал Сосьедад» вновь не смог обыграть итальянский клуб в главном еврокубковом турнире. Ранее испанская команда также проводила матчи с туринским «Ювентусом», однако не вышла победителем ни в одном из поединков.

После шести сыгранных матчей «Реал Сосьедад» располагается на первой строчке с 12 очками. «Интер» находится на втором месте с таким же количеством очков. Команды продолжат свои выступления в плей-офф Лиги чемпионов.