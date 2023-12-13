Микель Артета ответил на вопрос о шансах «Арсенала» на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о перспективах команды в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я увидел, что мы способны конкурировать на этом уровне. Очень важно, что мы финишировали первыми в группе, причём сделали это ещё за тур до конца. Нужно продолжать побеждать. Мы вернёмся к делу в феврале», – приводит слова Артеты BBC.

Напомним, 12 декабря состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались нидерландский ПСВ и английский «Арсенал». Игра прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Матч закончился со счётом 1:1.

После шести сыгранных матчей ПСВ вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места группы B, имея в своём активе девять очков. «Арсенал» закончил групповой этап с 13 очками и на первом месте.