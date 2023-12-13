«Бенфика» попала в Лигу Европы из ЛЧ, опередив «РБ Зальцбург» по числу забитых мячей

«Бенфика» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов одержала в гостях победу над «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:1.

Последний мяч в этой встрече лиссабонцы забили на 90+2-й минуте. Отличился бразильский нападающий Артур Кабрал, отправивший пяткой мяч в сетку ворот соперников. Он вышел на замену вместо экс-игрока московского «Локомотива» Жоау Мариу на 90+1-й минуте. Гол Кабрала принёс «Бенфике» третье место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы, исправив в её пользу разницу мячей.

По итогам соревнований в квартете D португальский клуб набрал четыре очка, как и «Ред Булл Зальцбург». При этом оба клуба по завершении матча 6-го тура получили равенство по очкам и разнице мячей в личных встречах (дома «Бенфика» проиграла 0:2).

У соперников также оказалась одинаковая общая разница мячей — «+4». «Бенфика» оказалась выше в группе по общему числу забитых голов — семь при 11 пропущенных против четырёх забитых и восьми пропущенных у «Ред Булл Зальцбург».