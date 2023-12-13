«Ростов» анонсировал планы на зимний перерыв

Основная команда ФК «Ростов» ушла в зимний отпуск, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Он продлится до 10 января.

Сразу после новогодних праздников игроки пройдут медосмотр и выдвинутся на сборы в ОАЭ.

По итогам 18 туров «Ростов» занимает 10-е место в РПЛ. Подопечные Валерия Карпина набрали 21 очко, одержав пять побед, шесть раз сыграв вничью и потерпев семь поражений. Команда забила 24 гола и по этому числу занимает восьмое место в РПЛ. При этом южане пропустили 29 мячей — второй худший результат в лиге после «Сочи». В 19-м туре «Ростов» в начале марта примет дома «Крылья Советов».

В Кубке России «Ростов» вышел в 1/4 финала пути РПЛ, где в первом матче сыграл вничью с ЦСКА 1:1. Ответная встреча в Москве запланирована на 12 марта.