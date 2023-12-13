Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» впервые за девять лет выиграл все матчи в группе Лиги чемпионов

«Реал» впервые за девять лет выиграл все матчи в группе Лиги чемпионов
Комментарии

12 декабря состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались берлинский «Унион» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу испанской команды.

Таким образом, «Реал» выиграл все шесть игр в группе C. Последний раз мадридскому клубу удавалось достичь такого результата в сезоне-2014/15: тогда команда выступала в группе с «Базелем», «Лудогорцем» и «Ливерпулем».

«Реал» расположился на первой строчке группы С с 18 очками, со второго места в плей-офф турнира пробился итальянский «Наполи» с 10 очками.

В следующем матче подопечные Карло Анчелотти встретятся с «Вильярреалом». Матч состоится 17 декабря, начало — в 23:00 мск.

Материалы по теме
Мадридский «Реал» вырвал победу в конце матча с «Унионом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android