«Реал» впервые за девять лет выиграл все матчи в группе Лиги чемпионов

12 декабря состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались берлинский «Унион» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу испанской команды.

Таким образом, «Реал» выиграл все шесть игр в группе C. Последний раз мадридскому клубу удавалось достичь такого результата в сезоне-2014/15: тогда команда выступала в группе с «Базелем», «Лудогорцем» и «Ливерпулем».

«Реал» расположился на первой строчке группы С с 18 очками, со второго места в плей-офф турнира пробился итальянский «Наполи» с 10 очками.

В следующем матче подопечные Карло Анчелотти встретятся с «Вильярреалом». Матч состоится 17 декабря, начало — в 23:00 мск.