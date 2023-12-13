Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анчелотти установил рекорд «Реала» по числу побед в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал лидером мадридского клуба по числу выигранных матчей в Лиге чемпионов после победы над берлинским «Унионом» (3:2).

Анчелотти обошёл бывшего наставника «сливочных» Мигеля Муньоса, при этом проведя меньше игр на посту главного тренера мадридцев – 56 против 71. Итальянский специалист одержал 42-ю победу в еврокубке.

Напомним, «Реал» выиграл все шесть игр в группе C Лиги чемпионов. Последний раз мадридскому клубу удавалось достичь такого результата в сезоне-2014/15: тогда команда выступала в группе с «Базелем», «Лудогорцем» и «Ливерпулем».

«Реал» расположился на первой строчке группы С с 18 очками, со второго места в плей-офф турнира пробился итальянский «Наполи» с 10 очками.

В следующем матче подопечные Карло Анчелотти встретятся с «Вильярреалом». Матч состоится 17 декабря, начало — в 23:00 мск.