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«Наполи» впервые в истории вышел из группы ЛЧ два раза подряд

«Наполи» впервые в истории вышел из группы ЛЧ два раза подряд
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«Наполи» одержал дома победу над «Брагой» со счётом 2:0 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и благодаря ей вышел в плей-офф турнира со второго места в квартете C. Команда набрала 10 очков и уступила только «Реалу», показавшему стопроцентный результат.

Впервые в истории неаполитанцы пробились в 1/8 финала ЛЧ два раза подряд. В прошлом сезоне «Наполи» в итоге добрался до четвертьфинальной стадии.

Помимо этих двух случаев команда ещё трижды выходила из группы ЛЧ — в сезонах-2011/2012, 2016/2017 и 2019/2020, но выбывала в первом раунде плей-офф.

Также «Наполи» играл в Лиге чемпионов, но не смог занять одно из двух первых мест в своём квартете в сезонах-2013/2014, 2017/2018 и 2018/2019.

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