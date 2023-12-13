Кейн прокомментировал победу «Баварии» над «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе над «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов.

«Было здорово. Я чувствовал, что мы контролировали игру, наши моменты были лучше. Мы сохраняли спокойствие и знали, что можем наказать их в быстрых контратаках. После результата в выходные наша мотивация была на высочайшем уровне.

Мы способны далеко пройти в этом турнире. Таковы наши амбиции – выиграть Лигу чемпионов. Это будет серьёзная проверка, но мы должны прибавлять дальше. Чувствую, что мы можем достичь следующего уровня», – приводит слова Кейна BBC.

Напомним, 12 декабря состоялся матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» обыграла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. После этой победы в активе «Баварии» стало 16 очков. Немецкая команда уверенно заняла первое место в турнирной таблице группы А. «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками занял последнее место и закончил выступление в этом сезоне еврокубков.