Индзаги высказался о выходе «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов со второго места

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничейный результат матча Лиги чемпионов между миланской командой и «Реалом Сосьедад».

«Мы создали самые опасные моменты в игре, хотя противостояли отличной команде, которая очень высоко прессинговала и всё усложняла для нас. Мы завершили групповой этап без поражений, заняли второе место и смотрим в будущее с огромной уверенностью. До 1/8 финала еще далеко. В прошлом году, заняв второе место, мы дошли до финала», – приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

12 декабря состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» со счётом 0:0. После шести сыгранных матчей испанский клуб располагается на первой строчке группы D с 12 очками. «Интер» находится на втором месте с таким же количеством очков.