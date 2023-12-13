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Стали известны планы «Крыльев Советов» на январь 2024 года

Стали известны планы «Крыльев Советов» на январь 2024 года
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Официальный телеграм-канал самарских «Крыльев Советов» анонсировал предварительные планы команды на зимнюю паузу сезона-2023/2024.

После выездного поражения от московского «Спартака» (0:3) в рамках 18 тура РПЛ 9 декабря футболисты и тренерский штаб самарцев ушли в отпуск. Из него команда выйдет 13 января, собравшись в Москве. После прохождения обязательных мероприятий волжане вылетят на первый тренировочный сбор, который пройдёт в Турции.

Более детальное расписание сборов команды Игоря Осинькина и её контрольных матчей будут объявлены позднее.

По итогам осенней части текущего сезона «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах. В рамках 19 тура чемпионата России в первых числах марта 2024 года волжане сыграют на выезде с «Ростовом».

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