Игорь Шалимов — победе «Спартака» (3:0): у «Крыльев» было чемоданное настроение

Бывший тренер «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о победе «Спартака» над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 18-го тура чемпионата России.

«У «Крыльев», по моим ощущениям, было чемоданное настроение — команда не настроилась на игру, а после того, как в первые 10 минут пропустили два мяча, перестроиться уже было сложно.

Из-за потерь в составе получил место с первых минут спартаковец Соболев — и это полностью себя оправдало. Можно говорить о том, что ошибся Солдатенков, когда выбил мяч прямо на форварда «Спартака», а я бы обратил внимание, что Соболев был там, где и требуется — лицом к воротам в створе — и пробил точно. Плюс у него были еще моменты. Повторяю еще раз, потенциал Соболева при грамотной работе с ним позволяет рассчитывать на то, что форвард будет забивать 20 голов за сезон», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев провел 18 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

После 18 туров «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 30 очками. «Крылья» расположились на 6-й строчке (29 очков).