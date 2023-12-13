Радимов: год назад смеялись над словами Карпина про задачу «Ростова» не вылететь — и вот

Экс-главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил итоги выступления «Ростова» в осенней части сезона-2022/2023. В прошлом сезоне жёлто-синие под руководством главного тренера Валерия Карпина заняли четвёртое место. По ходу текущего чемпионата дончане попадали в зону прямого вылета, но смогли из неё выбраться.

«Единственная команда, играющая почти без легионеров. В прошлом году смеялись над словами Карпина про “задача — не вылететь” — и вот в этом сезоне произошёл откат в результатах. При этом команда гнёт свою линию — в сложнейших обстоятельствах, с трудной логистикой продолжает раскрывать молодежь. Лучший матч: „Ростов“ — »Локомотив" 1:0», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

По итогам 18 сыгранных туров РПЛ «Ростов» занимает десятое место, набрав 21 очко. Первый весенний матч жёлто-синие проведут на своём поле с «Крыльями Советов».