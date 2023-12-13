Эрик тен Хаг — о травме Магуайра: придется подождать 24 часа, а затем у нас будет оценка

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о травме защитника «дьяволов» Гарри Магуайра полученной в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией (0:1).

«В данный момент я не могу сказать. Очевидно, мне придется подождать 24 часа, а затем у нас будет оценка, диагноз, так что мы должны подождать этого», — приводит слова Тех Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

На 38-й минуте матча Магуайр почувствовал дискомфорт в области паха. Защитник попытался вернуться в игру, но по итогу был замене.

В нынешнем сезоне Магуйар провёл 17 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

После шестого тура «Манчестер» занял последнее шестое место с 4 очками в группе А с «Баварией (16 очков), «Копенгагеном» (8 очков) и «Галатасараем» (5 очков).