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Радимов: новый спортдир «Балтики» может сломать под Игнашевичем стул вместо усиления

Радимов: новый спортдир «Балтики» может сломать под Игнашевичем стул вместо усиления
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Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление в текущем сезоне «Балтики» под руководством главного тренера Сергея Игнашевича. Калининградцы вернулись в РПЛ после 25-летнего перерыва, но по итогам осенней части чемпионата России находятся в зоне прямого вылета в Первую лигу.

«Вроде неплохо, команда сопротивляется, но в атаке слабо, на одной защите далеко не уедешь. 12 мячей забито — это очень слабо. В свете того, что там новый спортдир, очень переживаю за Игнашевича. Тут вместо усиления могут сломать стул под ним даже за время межсезонья. Ещё раз подтверждается, что обновлять состав после повышения необходимо. Лучший матч: «Балтика» — «Ростов» 2:2. Отыгрались и спасли практически безнадёжный матч», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В 18 матчах осенней части сезона РПЛ калининградская «Балтика» набрала 13 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Отставание команды Сергея Игнашевича от зоны стыковых матчей составляет два очка.

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