Карло Анчелотти: положительным моментом в игре является важный гол Себальоса

Главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти высказался о победе на «Унионом» (3:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Положительным моментом в этой игре является то, что Себальос забил важный для себя и для нас гол. Он также провел полный матч.

Хоселу продемонстрировал свои качества, он отличный завершитель в штрафной, и иногда мы должны использовать это больше, как мы сделали во втором тайме. В первом тайме мы играли в очень хороший футбол, но мы не использовали Хоселу очень сильно. В первом тайме он отметился одним ударом, а во втором забил два гола.

Проблема с травмами дала возможность тем, кто играет меньше, и они неплохо ею воспользовались», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

После шести туров «Реал» занял первое место с 18 очками в группе С с «Наполи» (10 очков), «Брагой» (4 очка) и «Унионом» (2 очка).