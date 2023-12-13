Карло Анчелотти: положительным моментом в игре является важный гол Себальоса

Главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти высказался о победе на «Унионом» (3:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Положительным моментом в этой игре является то, что Себальос забил важный для себя и для нас гол. Он также провел полный матч.
Хоселу продемонстрировал свои качества, он отличный завершитель в штрафной, и иногда мы должны использовать это больше, как мы сделали во втором тайме. В первом тайме мы играли в очень хороший футбол, но мы не использовали Хоселу очень сильно. В первом тайме он отметился одним ударом, а во втором забил два гола.
Проблема с травмами дала возможность тем, кто играет меньше, и они неплохо ею воспользовались», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
После шести туров «Реал» занял первое место с 18 очками в группе С с «Наполи» (10 очков), «Брагой» (4 очка) и «Унионом» (2 очка).
- 13 декабря 2023
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:03
-
07:58
-
07:46
-
07:33
-
07:26
-
07:24
-
07:04
-
07:00
-
06:43
-
06:37
-
05:59
-
05:49
-
05:23
-
05:21
-
04:47
-
04:43
-
04:17
-
03:56
-
03:52
-
03:46
-
03:39
-
03:37
-
03:15
-
02:55
-
02:52
-
02:45
-
02:36
-
02:26
-
02:07
-
01:54
-
01:47
-
01:44