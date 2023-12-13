Бывший пресс-атташе «Динамо»: из-за меня футболистам запретили ездить на велосипедах

Бывший пресс-атташе «Динамо» Игорь Ершов рассказал об аварии на велосипеде во время сборов в Австрии.

«Из-за меня футболистам запретили ездить на велосипедах. Был сбор в Австрии. Поле находилось на расстоянии от отеля. Мы добирались на велосипедах – я, Саша Удальцов, начальник команды, администратор Женя Козлов, доктор Саша Родионов. Как-то раз я набрал скорость, а из-за поворота резко выскочила машина. Дал по тормозам и следующее, что помню: меня грузят в машину, а при этом всё в крови. Затем воспоминания вспышками: лежу на кушетке, меня осматривают наши доктора, я заезжаю в трубу для КТ головного мозга. А затем я оказываюсь в палате. Голова включилась, будто вилку в розетку вставили. Я понял, кто я. Подхожу к зеркалу – всё обмотано бинтами.

На следующий день приходит доктор и говорит, что мне у них неделю лежать. Я объяснил, что у меня завтра контрольная игра со «Спартой». Он на меня посмотрел, будто я псих. Пришлось подписать бумагу, что я добровольно покидаю больницу раньше рекомендованного срока. Врачи решили, что от этого сумасшедшего русского лучше действительно избавиться. Меня из больнички привезли прямо на тренировочное поле. Шварц, несмотря на проходившее занятие, подошёл и обнял. После тренировки объявил: «Футболисты на велосипедах больше не ездят, тренеры и персонал – только в шлемах», — рассказал Ершов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.