Радимов: что делает Осинькин — снимаю шляпу! Думал, «Крылья» будут в зоне стыков

Экс-полузащитник «Крыльев Советов», ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал выступление самарского клуба в осенней части сезона РПЛ-2023/2024.

«Думал, что команда будет в зоне стыков, но то, что делает Осинькин — снимаю шляпу! Салтыков — открытие. Если дать команде пространство — снесут любого! Уверенности бы на выезде и тогда можно даже на тройку претендовать. Лучший матч: «Крылья Советов» — «Спартак» 4:0», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Самарские «Крылья Советов» по итогам осенней части текущего сезона занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды главного тренера Игоря Осинькина 29 очков в 18 сыгранных матчах при восьми победах. Весеннюю часть сезона волжане начнут выездной встречей 19 тура РПЛ с «Ростовом» Валерия Карпина.