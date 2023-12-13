Ершов: в клубах ФНЛ-2 часто числятся «мёртвые души» или какие-нибудь родственники-друзья

Экс-гендиректор «Текстильщика» из Иваново и бывший пресс-атташе московского «Динамо» Игорь Ершов рассказал о кадровой политике в отношении сотрудников клуба во Второй лиге.

«Есть клубы, где пресс-атташе делает всё, даже баннеры вешает. Знаю клубы Второй лиги, где этим один человек занимается. На нём же коммерческие отчёты, протоколы, программки… Ему точно не до YouTube. Тем более, что у него не пять зарплат за каждое направление. Он даже одну недополучает. И если приходит к начальству с вопросом: «А можно мне денег на аквагрим?», ему отвечают, что о таком будем думать, когда 500 человек начнёт ходить. А как они начнут ходить, если ничего не делать для привлечения людей?

То, что делает ФНЛ с расширением должностей – неплохо, но главное – желание наверху. Без него ничего не будет. Ты хоть сто должностей придумай. Да, в тех же клубах есть номинально числящееся маркетологи, специалисты по работе с болельщиками и прочее, но это «мёртвые души» или какие-нибудь родственники-друзья, заведённые на ставку, а не на работу», — рассказал Ершов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.