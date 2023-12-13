«МЮ» вылетел из Лиги чемпионов, Вендел попросил «Зенит» о трансфере. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» со счётом 0:1 и вылетел из Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе А с 4 очками, полузащитник «Зенита» Вендел обратился попросил отпустить его в бразильский «Фламенго», нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал 15-м россиянином, достигшим отметки в 700 очков в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» и занял последнее место в группе Лиги чемпионов.
2. «Хочу играть за «Фламенго». Вендел попросил «Зенит» отпустить его в Бразилию.
3. Панарин стал 15-м россиянином, достигшим отметки в 700 очков в НХЛ.
4. «Торонто» повторил клубное достижение 81-летней давности в НХЛ.
5. Макдэвид повторил достижение Дионна в НХЛ и вплотную приблизился к показателю Лемье.
6. Анчелотти установил рекорд «Реала» по числу побед в Лиге чемпионов.
7. Опубликована статистика Арсена Захаряна в матче с «Интером» в Лиге чемпионов.
8. «Манчестер Юнайтед» установил антирекорд среди английских клубов в Лиге чемпионов.
9. ПСВ сыграл вничью с «Арсеналом» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
10. «Денвер» одержал победу над «Чикаго», несмотря на удаление Николы Йокича.