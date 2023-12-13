Аршавин: раздражает присутствие Быстрова в моей жизни, но приходится терпеть

Экс-нападающий «Зенита» и заместитель генерального директора петербургского клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, как он воспринял экс-полузащитника сине-бело-голубых Владимира Быстрова в роли хоккейного тренера. Быстров появился на тренерской скамейке одной из команд в «Матче звёзд» КХЛ, в котором Аршавин принял участие в роли игрока.

«Сильно ли напрягало присутствие Владимира Быстрова на тренерской скамейке в „Матче звёзд“? Вообще раздражает его присутствие в моей жизни. Но что делать — приходится терпеть», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Во время игровой карьеры нападающий Андрей Аршавин и полузащитник Владимир Быстров вместе защищали цвета петербургского «Зенита». Оба экс-футболиста нередко выступают в роли телеэкспертов.