Нападающий «Арсенала» Нкетиа: было приятно впервые выйти в стартовом составе в ЛЧ

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа высказался о матче Лиги чемпионов с «ПСВ Эйндховен» (1:1).

«Было действительно приятно впервые выйти в стартовом составе в этом турнире. Очевидно, что каждый ребёнок мечтает играть и забивать в Лиге чемпионов. Мы разочарованы тем, что не набрали три очка, но было приятно выйти на поле и провести эти минуты. Гол — это всегда приятно.

Игроки академии в составе? Все они по-своему талантливы. У нас есть несколько действительно хороших игроков, которые заслуживают того, чтобы быть там за ту тяжелую работу, которую они проделали. Хорошо, что они здесь и имеют такой опыт, это дает им мотивацию

Мы хотели приехать сюда и финишировать достойно, но это была тяжёлая игра, а у нас был хороший соперник. Мы с нетерпением ждём следующего раунда игр», — приводит слова Нкетиа официальный сайт УЕФА.