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Нападающий «Арсенала» Нкетиа: было приятно впервые выйти в стартовом составе в ЛЧ

Нападающий «Арсенала» Нкетиа: было приятно впервые выйти в стартовом составе в ЛЧ
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Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа высказался о матче Лиги чемпионов с «ПСВ Эйндховен» (1:1).

Лига чемпионов . Группа B. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 20:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Нкетиа – 42'     1:1 Вертессен – 50'    

«Было действительно приятно впервые выйти в стартовом составе в этом турнире. Очевидно, что каждый ребёнок мечтает играть и забивать в Лиге чемпионов. Мы разочарованы тем, что не набрали три очка, но было приятно выйти на поле и провести эти минуты. Гол — это всегда приятно.

Игроки академии в составе? Все они по-своему талантливы. У нас есть несколько действительно хороших игроков, которые заслуживают того, чтобы быть там за ту тяжелую работу, которую они проделали. Хорошо, что они здесь и имеют такой опыт, это дает им мотивацию

Мы хотели приехать сюда и финишировать достойно, но это была тяжёлая игра, а у нас был хороший соперник. Мы с нетерпением ждём следующего раунда игр», — приводит слова Нкетиа официальный сайт УЕФА.

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