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Голкипер «Баварии» Нойер: у нас сформирована команда, которая может побороться за титул

Голкипер «Баварии» Нойер: у нас сформирована команда, которая может побороться за титул
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Лига чемпионов . Группа A. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Коман – 70'    

«Мы были очень расстроены из-за своей игры во Франкфурте. Сегодняшним результатом показали, как отреагировали на неё. Тренер был очень доволен — он сказал, что был горд, глядя со стороны. Мы приложили все свои силы и потому сегодня победили. Мы должны по полной выкладываться в каждом турнире. У нас сформирована команда, которая точно может побороться за титул», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

Победный мяч в составе «Баварии» на счету французского полузащитника Кингсли Комана. Он отличился на 70-й минуте с передачи Гарри Кейна.

«Бавария» заняла первое место в группе А, «Манчестер Юнайтед» остался четвёртым.

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