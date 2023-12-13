Голкипер «Баварии» Нойер: у нас сформирована команда, которая может побороться за титул

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Мы были очень расстроены из-за своей игры во Франкфурте. Сегодняшним результатом показали, как отреагировали на неё. Тренер был очень доволен — он сказал, что был горд, глядя со стороны. Мы приложили все свои силы и потому сегодня победили. Мы должны по полной выкладываться в каждом турнире. У нас сформирована команда, которая точно может побороться за титул», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

Победный мяч в составе «Баварии» на счету французского полузащитника Кингсли Комана. Он отличился на 70-й минуте с передачи Гарри Кейна.

«Бавария» заняла первое место в группе А, «Манчестер Юнайтед» остался четвёртым.