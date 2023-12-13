Мануэль Нойер высказался о 700-м матче в своей карьере

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал 700-й матч в своей профессиональной карьере. Этой отметкой стала игра Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». «Бавария» одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника Кингсли Комана.

«Я и не знал об этом факте. Я вполне готов. Даже не ожидал, что всё будет складываться так хорошо после перелома ноги и что смогу непрерывно выдерживать игровой ритм. Мы очень рады — я очень признателен врачам», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

Мануэль Нойер является воспитанником немецкого «Шальке-04», откуда перешёл в мюнхенскую «Баварию» летом 2011 года. За 700 матчей 37-летний голкипер пропустил 588 мячей, отыграв «на ноль» в 318 встречах.