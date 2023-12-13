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Женский «Челси» осудил расистские оскорбления футболистки в Интернете

Женский «Челси» осудил расистские оскорбления футболистки в Интернете
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Женский «Челси» выступил с заявлением, отреагировав на расистские оскорбления нападающей Лорен Джеймс после матча 9-го тура английской Суперлиги с «Арсеналом». Встреча состоялась в субботу, 9 декабря, и завершилась победой «Арсенала» со счётом 4:1.

«Футбольный клуб «Челси» осуждает оскорбления в Интернете в адрес Лорен Джеймс после воскресного матча женской Суперлиги против «Арсенала».

Клуб решительно выступает против любых форм оскорблений и дискриминационного поведения. Дискриминации нет места в футбольном клубе «Челси», как в любом из наших сообществ.

Мы примем меры против любого человека, которого сможем идентифицировать.

Мы на твоей стороне, Лорен», — написано в заявлении английского клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

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