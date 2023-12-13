Стали известны подробности телефонного разговора Тухеля с Араухо

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель звонил защитнику «Барселоны» Рональду Араухо, чтобы обсудить возможный трансфер в мюнхенский клуб. Специалист говорил о возможном амплуа в новом клубе. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х (ранее Twitter).

«В телефонном разговоре в пятницу Тухель сказал ему, что он в первую очередь подходит для использования в качестве центрального защитника, иногда также в качестве правого защитника», — написал Плеттенберг.

Он отметил, что Тухель говорил с футболистом очень напористо и мотивированно, но это был уважительный разговор. Хотя Араухо явно не отказывал «Баварии», шансы на то, что трансфер состоится зимой, остаются очень малыми. Но «Бавария» не собирается сдаваться.