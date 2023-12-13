Маурицио Сарри: если бы у меня была возможность выбирать команду, я бы выбрал «Атлетико»

Бывший главный тренер «Челси», «Ювентуса» и «Наполи», а ныне наставник «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, что стал бы тренировать мадридский «Атлетико», если бы у него была возможность самому выбрать команду.

«Если бы мне пришлось выбирать команду, я бы выбрал «Атлетико Мадрид». Мне очень нравится их атмосфера. Но я бы не стал занимать место Симеоне, надеюсь, он останется ещё на десять лет. Однако если бы они спросили меня несколько лет назад…» — приводит слова Сарри Atletico Universe в социальной сети X (бывший Twitter).

«Лацио» под руководством Маурицио Сарри в 15 матчах чемпионата Италии сезона-2023/2024 набрали 21 очко и по состоянию на сегодняшний день располагаются на 10-м месте турнирной таблицы.