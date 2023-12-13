Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зимний чемпион» РПЛ выигрывал титул в 10 из 11 последних сезонов

«Зимний чемпион» РПЛ выигрывал титул в 10 из 11 последних сезонов
Комментарии

Первая часть Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 подошла к концу. «Зимним чемпионом» в этом году стал «Краснодар» — команда Владимира Ивича ушла на перерыв на первом месте, набрав 38 очков в 18 матчах. Ближайшие преследователь, петербургский «Зенит», отстает на два очка.

Согласно статистике, в 10 из 11 последних сезонов «зимний чемпион» РПЛ становился окончательным чемпионом по итогам всей дистанции турнира. Единственное исключение произошло в сезоне-2013/2014: тогда «Зенит» ушел на зимний перерыв первым, но по итогу всего чемпионата завоевал лишь серебряные медали, пропустив вперед себя московский ПФК ЦСКА.

Напомним, в пяти последних сезонах подряд чемпионом России становился именно «Зенит».

Материалы по теме
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Повторили легендарный гол «Ливерпуля» с углового «Барсе»
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Повторили легендарный гол «Ливерпуля» с углового «Барсе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android