«Зимний чемпион» РПЛ выигрывал титул в 10 из 11 последних сезонов

Первая часть Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 подошла к концу. «Зимним чемпионом» в этом году стал «Краснодар» — команда Владимира Ивича ушла на перерыв на первом месте, набрав 38 очков в 18 матчах. Ближайшие преследователь, петербургский «Зенит», отстает на два очка.

Согласно статистике, в 10 из 11 последних сезонов «зимний чемпион» РПЛ становился окончательным чемпионом по итогам всей дистанции турнира. Единственное исключение произошло в сезоне-2013/2014: тогда «Зенит» ушел на зимний перерыв первым, но по итогу всего чемпионата завоевал лишь серебряные медали, пропустив вперед себя московский ПФК ЦСКА.

Напомним, в пяти последних сезонах подряд чемпионом России становился именно «Зенит».