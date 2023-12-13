«Боруссия Дортмунд» — «ПСЖ»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг (Борленге, Швеция). Игра начнётся в 23:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» набрала 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы F. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «ПСЖ» заработал семь очков и расположился на второй строчке. Команды встречались в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона. Победу в той встрече со счётом 2:0 одержали парижане.