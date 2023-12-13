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В «Динамо» сообщили, что клуб зимой может провести матчи с европейскими командами

В «Динамо» сообщили, что клуб зимой может провести матчи с европейскими командами
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что московский клуб на зимних учебно-тренировочных сборах может провести товарищеские игры с иностранными командами. По словам функционера, «Динамо» ведёт переговоры с зарубежными коллегами.

«Есть ли вероятность, что зимой «Динамо» проведёт товарищеские матчи с кем-то из европейских команд? Да, это возможно. Мы ведём переговоры. Как всё станет окончательно известно, обязательно сообщим», — приводит слова Дмитрий Гафина «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «Динамо» проведёт зимние сборы в Катаре и Турции.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА по политическим причинам. В связи с этим РФС рассматривает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Аналогичный бан Россия получила и во многих других видах спорта, особенно командных.

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