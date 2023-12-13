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Андрей Ещенко: никто не ожидал, что «Сочи» будет на последнем месте

Андрей Ещенко: никто не ожидал, что «Сочи» будет на последнем месте
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Бывший футболист Андрей Ещенко высказался об итогах первой части сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионат интересный как наверху турнирной таблицы, так и в нижней части. Никто не ожидал, что «Сочи» будет на последнем месте. Хороший и запоминающийся будет чемпионат. Дальше только интереснее. Будем надеяться, что интрига сохранится до последнего тура», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар». Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. Второе место занимает «Зенит», набравший 36 очков. На третьей строчке находится «Динамо» (32). В зоне вылета располагаются «Балтика» (13) и «Сочи» (11).

Турнирная таблица РПЛ
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