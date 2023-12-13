Гарри Кейн — первый игрок, оформивший 30 результативных действий в этом сезоне

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал первым игроком из топ-5 лиг Европы, которой оформил 30 результативных действий по ходу сезона-2023/2024.

На счету английского форварда 22 забитых мяча и восемь результативных передач за «Баварию» во всех турнирах. Накануне, 12 декабря, Кейн отдал голевой пас на Кингсли Комана в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ман Юнайтед» (1:0). К мюнхенскому клубу воспитанник академии «Тоттенхэма» присоединился минувшим летом и подписал контракт до 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего нападающего в € 110 млн.

«Бавария» после 13 туров Бундеслиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует «Байер» (36 очков), но леверкузенцы провели на один матч больше.