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Гарри Кейн — первый игрок, оформивший 30 результативных действий в этом сезоне

Гарри Кейн — первый игрок, оформивший 30 результативных действий в этом сезоне
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал первым игроком из топ-5 лиг Европы, которой оформил 30 результативных действий по ходу сезона-2023/2024.

На счету английского форварда 22 забитых мяча и восемь результативных передач за «Баварию» во всех турнирах. Накануне, 12 декабря, Кейн отдал голевой пас на Кингсли Комана в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ман Юнайтед» (1:0). К мюнхенскому клубу воспитанник академии «Тоттенхэма» присоединился минувшим летом и подписал контракт до 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего нападающего в € 110 млн.

«Бавария» после 13 туров Бундеслиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует «Байер» (36 очков), но леверкузенцы провели на один матч больше.

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