«На победу никто не наиграл». Бубнов — о матче «Краснодара» и ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:0).

«Встреча держала в напряжении до самого конца. Команды показали содержательный футбол в последний день чемпионата перед перерывом.

Если пользоваться шахматной терминологией, то клубы должны были фиксировать гроссмейстерскую ничью, так как на победу никто не наиграл. Но футболисты ЦСКА допустили в концовке обидный зевок. В этой встрече могли спокойно побеждать и игроки московского клуба. Они также создали два опасных момента: Чалов пробил с разворота, а Файзуллаев не смог попасть в створ ворот с ближней дистанции. Подвела реализация.

Безусловно, Никита Кривцов внёс весомый вклад в успех «Краснодара», но больше приз лучшему игроку матча заслужил Матвей Сафонов. Он явно выручил в концовке, а также уверенно действовал во время выходов из створа.

В моменте со взятием ворот «Краснодару» повезло. Непонятно, как в этой ситуации не смогли разобраться игроки ЦСКА. Но Владимир Ивич и его команда всё равно молодцы, что уходят на зимнюю паузу в статусе лидера», — приводит слова Бубнова Sportbox.