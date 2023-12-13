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«На победу никто не наиграл». Бубнов — о матче «Краснодара» и ЦСКА

«На победу никто не наиграл». Бубнов — о матче «Краснодара» и ЦСКА
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кривцов – 90'    

«Встреча держала в напряжении до самого конца. Команды показали содержательный футбол в последний день чемпионата перед перерывом.

Если пользоваться шахматной терминологией, то клубы должны были фиксировать гроссмейстерскую ничью, так как на победу никто не наиграл. Но футболисты ЦСКА допустили в концовке обидный зевок. В этой встрече могли спокойно побеждать и игроки московского клуба. Они также создали два опасных момента: Чалов пробил с разворота, а Файзуллаев не смог попасть в створ ворот с ближней дистанции. Подвела реализация.

Безусловно, Никита Кривцов внёс весомый вклад в успех «Краснодара», но больше приз лучшему игроку матча заслужил Матвей Сафонов. Он явно выручил в концовке, а также уверенно действовал во время выходов из створа.

В моменте со взятием ворот «Краснодару» повезло. Непонятно, как в этой ситуации не смогли разобраться игроки ЦСКА. Но Владимир Ивич и его команда всё равно молодцы, что уходят на зимнюю паузу в статусе лидера», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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