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Алексей Миранчук вошёл в символическую сборную 15-го тура Серии А по версии FantaCalcio

Алексей Миранчук вошёл в символическую сборную 15-го тура Серии А по версии FantaCalcio
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вошёл в символическую сборную 15-го тура итальянской Серии А по версии издания FantaCalcio. В этом туре «Аталанта» обыграла «Милан» со счётом 3:2, а Миранчук записал в свой актив голевую передачу.

Россиянин получил оценку 7,0 — аналогичный балл ещё у пятерых игроков в символической сборной 15-го тура чемпионата Италии.

Фото: FantaCalcio

Напомним, Миранчук появился на поле на 81-й минуте при счёте 2:2. Сначала россиянин спровоцировал защитника «Милана» Давиде Калабрию, который получил вторую жёлтую карточку и удалился, а уже через минуту отдал тонкую передачу на партнёра по команде Луиса Мурьеля, который эффектно забил победный мяч пяткой. После игры главный тренер «Аталанты» публично похвалил российского футболиста.

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