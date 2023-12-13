Алексей Миранчук вошёл в символическую сборную 15-го тура Серии А по версии FantaCalcio

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вошёл в символическую сборную 15-го тура итальянской Серии А по версии издания FantaCalcio. В этом туре «Аталанта» обыграла «Милан» со счётом 3:2, а Миранчук записал в свой актив голевую передачу.

Россиянин получил оценку 7,0 — аналогичный балл ещё у пятерых игроков в символической сборной 15-го тура чемпионата Италии.

Фото: FantaCalcio

Напомним, Миранчук появился на поле на 81-й минуте при счёте 2:2. Сначала россиянин спровоцировал защитника «Милана» Давиде Калабрию, который получил вторую жёлтую карточку и удалился, а уже через минуту отдал тонкую передачу на партнёра по команде Луиса Мурьеля, который эффектно забил победный мяч пяткой. После игры главный тренер «Аталанты» публично похвалил российского футболиста.