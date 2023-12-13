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«Ощущается весьма странно». Кейн — о возвращении в Англию в качестве игрока «Баварии»

«Ощущается весьма странно». Кейн — о возвращении в Англию в качестве игрока «Баварии»
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о возвращении в Англию в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Перед матчем мы обсуждали то, что здесь нам надо гораздо лучше проявить себя в борьбе за мяч, проявить страсть к ней, добавить в энергичности, и, думаю, у нас это получилось. Мы контролировали ход игры продолжительными временными отрезками. Приятно добиться здесь победы со счетом 1:0 и уверенно финишировать в группе.

Каково вернуться в Англию в качестве игрока «Баварии»? Это ощущается, конечно же, весьма странно. Мы довольны тем, как провели групповой этап, однако для меня это была всего лишь очередная игра, в которой я стремился помочь «Баварии» добиться победы», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

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